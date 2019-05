Gisteren was het Hemelvaart, voor Felix Diels uit Herselt dé dag om zijn grote idool Paul Severs te eren. De charmezanger uit Huizingen overleed begin april. Om hem te herdenken, organiseerde superfan Felix daarom een misviering in zijn eigen tuin.

Superfan eert Paul Severs in dankviering

Hemelvaart staat helemaal in het teken van Paul Severs bij Felix Diels. Al voor de zesde keer organiseert hij een kleine misviering in zijn tuin. Die stond helemaal in het teken van zijn idool Paul Severs.

“Het plotse overlijden was een klop. Er zijn momenten dat ik het nog altijd niet kan geloven. Ik heb er nog altijd moeite mee om te zeggen dat hij er niet meer is. En als ik er over spreek, begin ik te wenen. Het zit diep,” zegt Felix Diels.

Felix nodigde een vijftigtal kennissen op de dankviering zijn tuin. Een volledig verslag van onze collega's van RTV krijg je vanavond in ons nieuws van RINGtv.