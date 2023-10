Systematische identiteitscontroles na incident van agressie aan gemeentehuis

De gemeenteraad keurde een burgemeestersbesluit goed waarbij de politie kan overgaan tot systematische identiteitscontroles in een straal van 500 meter in het park en de zone rond het gemeentehuis.

“Aanleiding is een agressieve confrontatie tussen de politiediensten en enkele jongeren/jongvolwassenen die zich recent op een avond aan het gemeentehuis voordeed”, legt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) uit. “De korpschef van de zone AMOW heeft daarop een plan van aanpak opgesteld aan onze Dienst Integrale Veiligheid en mezelf. Het is duidelijk dat deze maatregel niet altijd zal worden gebruikt, enkel als er een aanleiding is. We willen met die maatregel de politiepatrouilles een instrument geven dat kan afschrikken. De maatregel blijft gelden tot eind november. Na enkele systematische controles hopen we dat de maatregel niet langer nodig is.”

"We weten dat dit niet echt de manier is om contact te zoeken met die jongeren of jongvolwassenen, maar af en toe is zo’n maatregel nodig omdat het als afschrikmaatregel kan worden gebruikt door de politie. Naast deze maatregel heeft de gemeente ook een heel programma lopen om met die jongvolwassenen in contact te komen en hen beter te integreren in onze gemeente."

Oppositiepartij Intérêts Communaux (IC) vroeg om de maatregel uit te breiden naar andere "hotspots" of "gevoelige plekken" in Wemmel, waar zich ook al problemen met jongeren voordeden, zoals de sportsite aan KVK Wemmel. “Dat is momenteel niet aan de orde”, reageert de burgemeester. “Als we die maatregel uitbreiden, dan moet de politie haast overal identiteitscontroles in Wemmel uitvoeren en dat is niet mogelijk, omdat er daarvoor te weinig mankracht is bij de politie.”

De vraag van IC om de controles uit te breiden naar andere hotspots in Wemmel, werd door LB Wemmel weggestemd. De leden van Wemmel Plus onthielden zich. IC stemde voor, maar het voorstel van de oppositiepartij haalde het dus niet. De maatregel voor systematische identiteitscontroles door de politie geldt enkel tot eind november binnen een straal van 500 meter rond het gemeentehuis. De maatregel kan wel worden verlengd indien nodig.