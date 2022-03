TAK houdt actie aan Kruidvat in Vilvoorde: winkelketen verontschuldigt zich voor Franstalige affiches

Actievoerders van het Taal Aktie Komitee (TAK) stelden met een ‘plakactie’ de Franstalige communicatie aan de Kruidvat-winkel in de Leuvensestraat in Vilvoorde aan de kaak. De winkelketen verontschuldigt zich. “Het gaat om een fout bij de distributie. We hadden zeker niet de bedoeling om mensen te benadelen”, zegt woordvoerder José Mes.

Het Taal Aktie Komitee heeft nog eens van zich laten horen. Winkelketen Kruidvat communiceerde in het Frans over de verbouwingen in het filiaal in Vilvoorde. Door plakbiljetten met daarop opschriften als ‘Geen gezwans, Nederlands!’ aan de ingang te bevestigen, maakte het TAK duidelijk dat in Vilvoorde Nederlands wordt gesproken. “Wij betreuren de commotie die onbedoeld is ontstaan en hebben na melding van het TAK direct de posters verwijderd”, zegt Kruidvat-woordvoerder José Mes. “Vanzelfsprekend voorzien wij in Nederlandstalig gebied uitsluitend Nederlandstalige communicatie en bieden onze excuses aan voor het ongemak.”

Dat er in Vilvoorde toch affiches in het Frans ophingen, wijt Kruidvat aan een fout in de distributie. “Daardoor werden alleen de Franstalige affiches aan de winkel geleverd. Via de affiches communiceren we waarom en hoe lang de winkel gesloten zal zijn. Om de Nederlandstalige klanten goed te informeren is voor een praktische oplossing gekozen en een handgeschreven affiche in het Nederlands opgehangen”, besluit Mes.