Talent uit eigen streek: tennisser Alessio Basile

Vilvoordenaar Alessio Basile is veertien jaar oud én een tennistalent. Niet toevallig maakt hij deel uit van een gezin dat tennis ademt. Zo was vader David Basile tot voor kort de coach van Alison Van Uytvanck en stond moeder Daphne Vande Zande ooit in de top 200 van het vrouwentennis.

2018 was een bewogen jaar voor het jonge tennistalent Alessio Basile. Onverwacht moest hij twee hartoperaties ondergaan omwille van hartritmestoornissen. Samen met zijn vader leidt Alessio de Park Tennis Klub in Vilvoorde, maar toch droomt hij vooral van een carrière als tennisspeler. “Dat is mijn ultieme droom,” aldus Alessio Basile, “maar ik ben al blij als ik in de top 100 geraak en dan nog kan opklimmen. Al wil ik natuurlijk de beste speler te wereld worden.”

Om die ambitie waar te maken traint Alessio Basile hard en neemt hij deel aan wedstrijden: “Ik ben nu al vier jaar bezig met herentornooien. Daar speel ik nu bij de hoogste reeks. Er zijn verschillende speelstijlen en ik moet leren hoe je zelf moet spelen en welke tactische plannen je wanneer moet inzetten.”

Het volledige portret van Alessio Basile zie je in RINGtv Sport.