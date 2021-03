Talentendag bij SK Londerzeel

De coronacrisis is voor heel wat clubs de aanleiding om hun werking grondig door te lichten. Bij Londerzeel is dat niet anders. “Jeugdspelers laten doorgroeien naar de eerste ploeg is ons doel, maar niet evident omdat we op een vrij hoog niveau spelen”, zegt technisch verantwoordelijke voor de jeugdopleidingen Erik Van Langenhove. “Daarom willen we de jeugdwerking naar een hoger niveau tillen. We hebben een samenwerking opgestart met KV Mechelen. Zij gaan onze jeugdwerking ondersteunen. Verder komt er ook een bewegingscoach bij en een fysiektrainer.”

Ook de talentendag afgelopen zondag maakt deel uit van de nieuwe aanpak. “Het is niet makkelijk om het te organiseren in deze coronaperiode, maar we vinden het belangrijk voor onze rekrutering”, gaat Van Langenhove verder. “Iedereen wordt verdeeld in bubbels van tien spelers. In de jongste categorieën gaan we voor een brede instroming, vanaf 10 jaar gaan we toch iets selectiever te werk. We gaan dan vooral kijken hoe spelers bewegen en over welke voetbaltechnische bagage ze beschikken.”