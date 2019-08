Taxi's op Brussels Airport bij duurste van Europa

Wie op de luchthaven van Zaventem in een taxi stapt, betaalt drie euro per kilometer. De taxi's behoren daarmee tot de duurste van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van Vliegveldinfo.nl in samenwerking met AirMundo.com.

Beide website vergeleken de prijs van taxi's op 50 Europese luchthavens. Vanaf de luchthavens reden ze telkens tot in het centrum van de stad. In Brussel betaalden ze 45 euro. Prijzig, vooral als je weet dat de rit amper 15 kilometer lang is. Op heel wat luchthavens betaal je meer, maar dat komt door de ongunstige ligging van de luchthaven.

In Zaventem betaal je in een taxi drie euro per kilometer. Slechts op vijf luchthavens in Europa betaal je meer volgens het onderzoek: in Genève, Zürich, Nice, Kopenhagen en Düsseldorf. Er blijkt ook een groot verschil tussen de Europese luchthavens. Op de duurste in Genève betaal je zes euro per kilometer, op Kiev Borispol Airport in Oekraïne nog geen halve euro per kilometer.

“Duur of goedkoop, iedere reiziger wil graag vooraf weten wat een taxirit ongeveer zal gaan kosten”, zegt Guus Wantia van AirMundo.com. “Met vastgestelde tarieven komen vliegvelden tegemoet aan deze wens van reizigers. Duidelijke prijzen communiceren is essentieel, toch laten veel vliegvelden reizigers aan hun lot over. Als toerist maak je dus maar beter eerst je huiswerk."