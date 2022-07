TC De Zeype haalt tennistoptalent naar Kampenhout voor Horizon Open

In Kampenhout werd voor de allereerste keer in onze regio een Horizon Open tennistornooi georganiseerd. Dat is een driesterrencompetitie voor heren en viersterrenwedstrijd voor dames. Een verzameling van nationaal en internationaal toptalent beleefde gisteren haar apotheose op de terreinen van Tennisclub De Zeype.

Onder een felle zon stonden de zenuwen de voorbije dagen strak gespannen op de terreinen van Tennisclub De Zeype in Kampenhout. Hier verzamelden afgelopen week maar liefst 125 toptalenten uit binnen- en buitenland voor het allereerste Horizon Open tornooi in onze regio. “Het is een grote eer voor ons, het geeft een boost aan de club”, zegt organisator Johan Teirlinck. “Bezoekers ontdekken hier nieuwe spelers en zijn toch wel verbaasd over het hoge tennisniveau in onze regio.”

Eén van de tennisspeelsters die hoge ogen gooide, is Dorien Kappetijn. “Ik vond het een heel leuk tornooi. Er was altijd veel publiek. Het is speciaal om voor mijn eigen club goed te spelen, te finale te bereiken en dan nog eens te winnen ook”, aldus Kappetijn.