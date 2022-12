Teambuilding: met collega's kerstdiner voor minderbedeelden bereiden

Acht collega’s staan vandaag in de keuken om een feestmaaltijd voor te bereiden. Niet voor zichzelf, maar voor mensen die het niet zo breed hebben. Great Company liet het menu samenstellen door sterrenchef Glenn Verhasselt van Sir Kwinten in Lennik en is voor de bereiding te gast in de keuken van feestzaal Het Krekelhof. De maaltijden worden op Kerstavond uitgedeeld.

Dries Van den Bosch en zijn collega’s bij het bedrijfje Great Company zijn vandaag druk in de weer om meer dan 350 kerstmenu’s te bereiden. Die worden morgenavond uitgedeeld door enkele vzw’s in Antwerpen en het OCMW van Lennik. “In plaats van met de collega’s zelf te gaan eten voor kerst, besloten we ons kerstbudget te besteden aan mensen die het minder breed hebben,” licht Van den Bosch toe. “Als vorm van teambuilding staan we met veel plezier in de keuken om dit voor elkaar te krijgen. Alle collega’s zijn heel enthousiast om zo hun steentje bij te dragen.”

Chef Glenn Verhasselt van sterrenrestaurant Sir Kwinten bedacht het menu: “Mensen in armoede hebben niet de luxe om met kerst een uitgebreide feestmaaltijd te voorzien. Met dit driegangenmenu hoop ik dat ook zij dit jaar genieten van een sterrenmaaltijd,” zegt hij. Het menu bestaat uit geroosterde butternutsoep als voorgerecht, heek of hoevekip met een groentelasagne van knolselder en spinazie als hoofdgerecht voor de volwassenen en kip met appelmoes voor de kinderen. Als dessert bereiden de collega’s een duo van chocolademousse.