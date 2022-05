Tegengas roept site gascentrale Vilvoorde uit tot 'klimaatbeschermingszone'

De vijfdaagse fietstocht van burgerbeweging Tegengas is halfweg. Met de tocht tekent de actiegroep protest aan tegen de bouw van nieuwe gascentrales in ons land. De tocht passeerde ook in Vilvoorde, waar ENGIE Electrabel de derde nieuwe gascentrale in ons land wil bouwen.

300 kilometer fietsen langs alle zeven mogelijke locaties voor nieuwe gascentrales. Dat is het opzet van burgerbeweging Tegengas. De actiegroep is tegen de bouw en het subsidiëren van nieuwe fossiele gascentrales en tegen het langer openhouden van de kerncentrales in Doel en Tihange. De fietstocht begon woensdag dan ook in Doel en zal zaterdag eindigen in Tihange.

Gisteren werd er gefietst van de gascentrale in Gent naar die in Vilvoorde. Een paar weken geleden kreeg ENGIE opnieuw een ‘nee’ te horen van de provincie Vlaams-Brabant op de nieuwe vergunningsaanvraag. Het dossier ligt nu op tafel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ENGIE wil in Vilvoorde een nieuwe gascentrale bouwen als buffer, voor mochten er energietekorten zijn.

Tegengas en actiegroep Leefbare Noordrand spraken zich al meerdere keren tegen die plannen uit. De fietsers van Tegengas riepen de zone in Vilvoorde nu uit tot klimaatbeschermingszone. Aan het hek werd een ‘bouwbord’ bevestigd met daarop de tekst “geen toegang voor klimaatcriminelen” en “Geen subsidies voor vervuilers”.