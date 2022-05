Beslissing provincie over gascentrale lokt reacties uit

De nieuwe weigering van een omgevingsvergunning voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde beroert de gemoederen. Gisteren moest de provincie zich over het dossier buigen. Nadat twee gedeputeerden voor een vergunning en twee gedeputeerden tegen een vergunning stemden, werd de stemming opgeschorst. Daardoor krijgt het project van energiereus volgens de wet geen vergunning. “Een gemiste kans,” klinkt het bij cd&v Vlaams-Brabant. “Opgelucht, maar we begrijpen niet dat er geen consensus was,” zegt actiegroep Leefbare Noordrand.

Engie Electrabel wil al geruime tijd een nieuwe gascentrale bouwen in Vilvoorde en diende daar eerder al vergunningsaanvragen voor in. Tognogtoe werden die altijd geweigerd door de provincie en later ook door de Vlaamse overheid. Het aangepaste dossier waarover de provincie zich nu moest buigen wordt nu opnieuw geweigerd, al komt dat door de wet op omgevingsvergunningen die stelt dat wanneer er geen consensus over een beslissing wordt bereikt, het project automatisch een weigering krijgt. Gedeputeerden Gunther Coppens en Bart Nevens (beiden N-VA) stemden tegen het dossier, gedeputeerden Ann Schevenels (Open VLD) en Tom Dehaene (cd&v) stemden voor een vergunning.

cd&v Vlaams-Brabant spreekt van een gemiste kans. “Onze partij wil maximaal inzetten op de omschakeling naar groene energieproductie, maar in de tussentijd moet er hoe dan ook nieuwe productiecapaciteit bijkomen,” stelt Katrien Van Kriekinge, provinciaal voorzitter van cd&v Vlaams-Brabant. “We willen niet dat morgen het licht uitgaat of de verwarming zou stilvallen.” Volgens de partij is een nieuwe gascentrale in Vilvoorde goedkoopste optie en wordt de uitstoot van stikstof tot een minimum beperkt. Het project voldoet daarmee aan alle vooropgestelde voorwaarden van Vlaams minister van Omgeving Demir, klinkt het. “Het uitblijven van een positieve beslissing is een gemiste kans om een noodzakelijke stap vooruit te zetten in de groene klimaattransitie,” besluit Van Kriekinge.

Actiegroep Leefbare Noordrand is blij met de beslissing, maar begrijpt niet er geen consensus was binnen het provinciebestuur. “Als één van de dichtstbevolkte regio’s van het land met Vilvoorde als snelst groeiende stad in Vlaanderen hebben de inwoners meer nood aan ruimte en niet aan een fossiele gascentrale die de leefbaarheid en de natuur verder verstoren,” klinkt het in een persbericht. “Actiegroep Leefbare Noordrand roept Engie Eletrabel op om de plannen voor de centrale in Vilvoorde op te bergen en eindelijk werk te maken van propere en betaalbare energie.” De actiegroep pleit voor een project van windenergie op de site in Vilvoorde.

Ook actiegroep Tegengas blijft pleiten voor groene energie. “De strijd is pas gestreden als alle nieuwe gascentrales geannuleerd zijn. Wat te vervuilend is voor Vilvoorde, is ook te vervuilend voor andere regio’s.” Om aandacht te vestigen op andere plaatsen waar plannen zijn voor nieuwe gascentrales organiseert de actiegroep eind deze maand een fietstocht langs al die locaties.