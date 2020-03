Telecomoperatoren passen aanbod aan: onbeperkt surfen en gratis bellen

Verschillende telecomoperatoren in ons land passen hun aanbod aan tijdens deze coronacrisis. Ze komen daarmee klanten tegemoet die thuis werken via telewerk, leerlingen die online lessen volgen of voor wie de maatregelen van de overheid goed opvolgt en afstand houdt.