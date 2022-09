Tentoonstelling Zonnig Huis in Halle vraagt aandacht voor dementie

Het is vandaag Wereld Alzheimerdag, een dag waarop er aandacht gevraagd wordt voor de progressieve ziekte die je hersenen en je geheugen aantast, en er ook toe leidt dat je steeds minder mobiel wordt en en minder goed kan spreken. Naar aanleiding van die dag kan je in woonzorgcentrum Zonnig Huis in Halle een tentoonstelling bezoeken die aandacht vraagt voor dementie.

Tot en met 28 november gaan kijken naar de nieuwe kunsttentoonstelling 'dementie in woord en beeld'. Daarmee wil het centrum het taboe dat nog vaak rond de ziekte hangt doorbreken. Heidi Paesmans, referentiepersoon dementie, ziet dagelijks hoe zwaar de last voor bewoners op de beschermde afdeling is. “Je wassen, aankleden of een boterham smeren wordt soms een complexe handeling voor mensen met dementie. Dan is het aan ons om nog de kwaliteiten proberen te zoeken en toch nog zo veel mogelijk hen zelf te laten doen.”

Ongeveer één op de vijf Belgen komt in contact met Alzheimer of dementie, rechtstreeks of onrechtstreeks. Het Zonnig Huis organiseert daarom tal van activiteiten. “We vonden het ook wel belangrijk om via cultuur ook eens in beeld en woord in de kijker te zetten. Daarom hebben we die tentoonstelling georganiseerd. Wij willen vooral dementie naar buiten brengen. Het niet op onze beschermde afdeling houden, maar ook naar buiten brengen”, aldus Paesmans.