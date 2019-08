De inwoners van de Spoorweglaan in Teralfene, bij Affligem, zijn al enkele dagen in de ban van onverklaarbare trillingen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De gemeente Affligem onderzoekt van waar de trillingen vandaag komen, maar vermoedelijk ligt de oorzaak bij het afvalverwerkend bedrijf Rendac.

Teralfene in de ban van onverklaarbare trillingen

Trillende ramen en deuren. Het houdt de inwoners van Teralfene al dagenlang wakker. Die komen op elk moment van de dag voor. De oorzaak ervan is voorlopig een raadsel. Even werd gedacht aan wegenwerken in de buurt, maar ook nu die gedaan zijn blijven de trillingen opduiken. Zwaar verkeer rijdt volgens de buurt ook niet door de straten. Werken aan de spoorwegen, die parallel lopen met de straat, zijn er evenmin.

De gemeente Affligem neemt de klachten ernstig en is gestart met een grootschalig onderzoek. Het heeft alle nutsmaatschappijen gecontacteerd met de vraag of ze werken uitvoeren. Maar de trillingen zouden uiteindelijk bij het afvalverwerkend bedrijf Rendac liggen, laat de gemeente Affligem weten.

"De trillingen zouden veroorzaakt worden door de noodfakkel van hun vergistingsmachine. De motoren van die machine zijn buiten dienst. Er wordt volop gewerkt om deze zo snel mogelijk terug op te starten. Maar helaas kan Rendac nog geen duidelijkheid verschaffen over de duurtijd van de herstelling", aldus de gemeente Affligem.