Ternat kiest voor definitieve zone 30 in dorpscentrum

Vorig jaar besliste Ternat na een participatietraject om het centrum van de gemeente tijdelijk in te richten als een zone 30. “Uit ongevalscijfers van de politie blijkt dat één derde van alle ongevallen op Ternatse gemeentewegen gebeurt in het centrum,” licht schepen van Mobiliteit Gunter Desmet toe. “De straten in ons centrum zijn te smal om er voetpaden, veilige fietspaden én een rijbaan aan te leggen. De enige optie voor alle weggebruikers is dus het verlagen van de snelheid. Dat doen we na de testfase door een definitieve invoering van de zone 30.”

Aanpassingen

De definitieve zone 30 is wel lichtjes aangepast na de testfase. Zo wordt de Kerkweg aan de zone toegevoegd. Ook het deel van de Terlindenstraat tussen de Van Cauwelaertstraat en de Sterrenlaan wordt voortaan een definitieve zone 30, net zoals ’t Serclaesstraat en de Sportlaan. Op de August De Feyterstraat wordt de zone 30 verkleind. Binnenkort worden het begin en het einde van de zone aangeduid met elektronische signalisatie. De voorlopige waarschuwingsborden worden dan weggehaald.