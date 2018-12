Ternat twijfelt over aankoop terreinen SK Lombeek

Ternat twijfelt over de aankoop van de oude voetbalgronden van SK Lombeek. Maar 5 van de 25 gemeenteraadsleden stemden voor de aankoop. Het nieuwe gemeentebestuur zal dus over het dossier moeten beslissen. Al is dat niet zonder risico.

Op de velden in de Heidestraat trainen momenteel meer dan 200 jeugdspelers van de voetbalclub KSKL Ternat. De eigenaars van twee voetbalvelden, de kantine, kleedkamers en de parking, besloten een tijdje terug om hun eigendom te verkopen.



Ternat is geïnteresseerd wil de terreinen aankopen om de toekomst van de jeugdspelers veilig te stellen. Het bracht een eerste bod uit, maar dat werd geweigerd door de eigenaars. Een tweede bod werd voorbereid, maar in laatste instantie ingetrokken. Burgemeester Luc Wachtelaer vindt het namelijk geen goed idee om een week voor het nieuwe bestuur aantreedt, 180.000 euro uit te geven voor de velden.



Dat is niet naar de zin van de uittredend schepen van Sport Rutger Belsack (sp.a-Groen). “Ik heb gisteren tot mijn spijt moeten vaststellen dat de toekomstige meerderheidspartijen, Voor Ternat en CD&V en Volks, vraagtekens hebben over de impact van de investering. Ik begrijp het niet zo goed omdat er eigenlijk voldoende budget is. Ik denk dat ze gewoon hun prioriteiten eens goed op een rijtje wouden zetten.”



Volgens zijn collega-schepen Guido van Cauwelaert (sp.a-Groen) is het uitstel van het bod niet zonder risico. “Als de terreinen aan iemand anders verkocht worden moeten de gemeente opdraaien van de kosten van afbraak van kantine en kleedkamers en dreigen onze jeugdploegen zonder terreinen te vallen,” meent Van Cauwelaert.

Bij voetbalclub KSKL Ternat was niemand bereid voor commentaar.