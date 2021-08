Ternat zoekt nieuwe bestemming voor kasteel De Mot en kasteel Kruikenburg

Kasteel De Mot is het voormalige gemeentehuis van de gemeente Ternat. Na de intrek in de nieuwbouw in 2015 kwam dit gebouw leeg te staan. Er waren plannen voor een horecazaak en op termijn zelf logies, maar het ambitieuze Project 1719 veroorzaakte heel wat controverse in de gemeente en kwam uiteindelijk niet van de grond. Sinds 2020 is in De Mot de fietsbibliotheek ondergebracht. De gemeente liet er ook al werken uitvoeren om het gebouw in goede staat te houden.

“Nu willen we echter het gebouw ook op de lange termijn een nieuwe bestemming geven. Daarom starten we een herbestemmingsonderzoek, waarbij heel wat opties open liggen”, zegt schepen van Erfgoed Gunter Desmet. “Tegelijkertijd starten we ook de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor het kasteel Kruikenburg. Een deel van het kasteel wordt nu gebruikt door de school, een deel wordt bewoond door de broeders. Het aantal broeders neemt echter af, dus vroeg of laat komt dit kasteel leeg te staan.”

Beide onderzoeken kunnen tot wel 60.000 euro kosten, maar het grootste deel wordt gesubsidieerd. “Iedereen krijgt tijdens het onderzoek kans om voorstellen te doen. Tegelijk wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht. Is de bestemming te vergunnen rekening houdende met de erfgoedwaarde? Hoeveel zal het kosten? Welke premies zijn mogelijk, enzovoort”, aldus Desmet.