Ternatse handelaars weinig hoopvol: "Inkomsten tot de helft gedaald"

Verschillende handelaars langs de Assesteenweg in Ternat zitten stilaan met de handen in het haar. Sinds de start van de werken aan het op- en afrittencomplex staat de steenweg 's ochtends muurvast. Daardoor kiezen heel wat bestuurders voor alternatieve routes, en dat voelen de handelaars in hun portefeuille.

Wat was aangekondigd, is ook realiteit geworden. De werken aan het op- en afrittencomplex in Ternat stort het verkeer nog meer dan anders in chaos. "Elke dag passeer ik hier. Ik verlies al snel een half uur", zegt een een automobilist ons die staat aan te schuiven. Ook de handelaars langs de Assesteenweg ondervinden problemen.

"Sinds de start van de werken hebben we een terugval tot 30%. Ik denk dat klanten hun voorzorg nemen en de plaats hier vermijden", zegt Pierre Masschelein van Horta. Ook speelhal Josan voelt de werken hard. "Gisteren haalden we amper de helft van ons normaal zakencijfer. Alleen 's avonds is het nog doenbaar, maar overdag is het een echte ramp.", zegt Freddy De Nil van Josan.

De parking van de speelhal wordt momenteel ingenomen door een extra rijstrook. De tijdelijke parking die Josan aanlegde aan de overkant van de Assesteenweg is door de werken ook niet bereikbaar. "Tot overmaat van ramp gaan ze ook iets verderop werken in Wambeek, waar mijn dochter de kinderspeeltuin van Josan uitbaat. We bestaan al lang en hebben we wel reserve, maar deze situatie kan je niet lang blijven volhouden", is De Nil weinig hoopvol.