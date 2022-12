Wetenschapster en VUB-studente Lize Allonsius uit Ternat heeft de prestigieuze ie-net-prijs in de wacht gesleept. Ie-net is een wedstrijd voor net afgestudeerde industriële, burgerlijke en bio-ingenieurs. Voor haar masterproef deed ze onderzoek naar B-cellen.

VUB-studente Lize Allonsius uit Ternat won de ie-net-prijs, een wedstrijd voor net afgestudeerde ingenieurs, met glans. Voor haar masterproef deed ze onderzoek naar B-cellen, die kunnen een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van longkanker. Met een nieuw onderzoeksmodel hoopt Lize de rol van die cellen in kanker te kunnen achterhalen, en te ontdekken hoe ze gebruikt kunnen worden in therapieën. Een reportage zie je vanavond in ons nieuws.