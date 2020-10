Ternattenaar schuldig bevonden aan doodslag

Kim De Brabanter en Liselotte De Coninck spraken in november 2017 met elkaar af in danscafé The Dollar in Ninove. De date werd voortgezet bij De Brabanter thuis in Ternat. Enkele uren later werd Liselotte in de woning dood teruggevonden met zware hoofdletsels, een riem rond haar nek en een deken in haar mond. De Brabanter legde voor en tijdens het proces verschillende verklaringen af over wat er zich die avond zou hebben afgespeeld, maar voor de jury is het duidelijk dat De Brabanter schuldig is aan doodslag.

“De Brabanter handelde met het oogmerk om te doden”, klinkt het in het arrest. “Uit de vaststellingen van de deskundigen blijkt onweerlegbaar dat het slachtoffer geen of weinig weerstand meer bood, waardoor het geweld extremer werd. De sporen in haar hals kunnen enkel verklaard worden door het toesnoeren van de riem. Het toesnoeren werd door Kim De Brabanter uitgevoerd, aangezien Liselotte De Coninck al weerloos was.”

Het Openbaar Ministerie vraagt de maximumstraf voor De Brabanter. De openbaar aanklager vorderde 30 jaar cel, maar De Brabanter krijgt 25 jaar cel.