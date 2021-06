Testcentrum in Vilvoorde opent aparte lijn voor vakantiegangers

Het testcentrum aan het AZ Jan Portaels in Vilvoorde gaat een aparte lijn openen voor mensen die een negatieve coronatest moeten hebben om op vakantie gaan of een als ze een evenement willen bezoeken. Op die manier worden de huisartsen in de Noordrand ontlast. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Wie op reis gaat of een festival wil bezoeken, zal de komende maanden een negatieve coronatest moeten voorleggen. Om de dokters in de Noordrand niet op te zadelen met al dat werk, kunnen mensen rechtstreeks terecht in het testcentrum in Vilvoorde. Daar wordt een aparte lijn voor hen opgestart. Het centrum bereidt ook een opschaling voor omdat het de komende weken heel wat testen denkt te moeten afnemen omdat de zomervakantie voor de deur staat. Het centrum zag het aantal testen recent al stijgen van zo'n 500 naar bijna 800 per week.