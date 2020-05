Thermae Grimbergen en Boetfort: 'onduidelijkheid over heropening weegt door'

Ook voor de wellnesscentra is de coronacrisis een harde noot om te kraken. Na meer dan negen weken van verplichte sluiting is het nog altijd onduidelijk wanneer de sector haar activiteiten opnieuw mag opstarten. In Thermae Grimbergen en Boetfort (Melsbroek) kan je zowel genieten van een sauna, zwembad en verzorgende behandelingen, maar de thermen en de massages blijven het belangrijkste. “We zouden eventueel met beautybehandelingen kunnen herbeginnen, maar dat is niet echt onze core business,” legt Joke Van Der Zypen uit. “De thermen en de massagebehandelingen zijn voor het ons het belangrijkst, maar helaas is dat nu nog verboden.”

Vooral de onduidelijkheid begint door te wegen, weet Van Der Zypen. “We begonnen met Thermae Grimbergen in 1996 en beginnen ons nu echt zorgen te maken over ons levenswerk: zullen we onze medewerkers kunnen behouden, wat met de financiële situatie…”.

Massages en privé-sauna

Dat massages nog niet worden toegelaten, betreurt Van Der Zypen: “we hebben daar een enorm groot cliënteel voor en begrijpen niet goed dat het niet mag, want als een gelaatsverzorging is toegelaten, kan je toch ook even goed je rug laten masseren?”. Bij Thermae hopen ze eind juni een deel van de activiteiten te kunnen hervatten. “Met reservaties en een beperkte capaciteit,” beseft Van Der Zypen. “Maar we zouden toch op z’n minst de privé-sauna moeten kunnen openen. In onze ogen kan dat op een heel veilige manier.” De voorbereidingen zijn in elk geval al getroffen. Zo zijn er markeringen aangebracht om afstand te kunnen houden, werden er plexischermen geplaatst aan het onthaal en zijn er mondmaskers voorradig.