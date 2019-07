De populaire één-soap Thuis is op zoek naar een nieuwe filmlocatie in de buurt van Ternat. Het gaat om de woonst van dokter Ann.

De makers zijn meer bepaald op zoek naar een modern appartement dat in de serie dienst zal doen als de nieuwe woonplaats van dokter Ann. De Dreef in Ternat is al meer dan twintig jaar het decor voor buitenopnames, met onder meer de statige dokterswoning van Marianne en haar dochter Ann. Wie zijn appartement ter beschikking wil stellen, moet er wel rekening mee houden dat er meerdere opnames zullen plaatsvinden.