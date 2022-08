Tien editie OpenAtelier zet Affligemse kunstenaars in de kijker

Elke twee jaar zet Affligem z’n lokale kunstenaars in de spotlights tijdens OpenAtelier. Voor deze tiende editie werkte de organisatie samen met de gemeente een ontdekkingstocht uit langs het werk van 37 kunstenaars uit Affligem en daarbuiten. “Het aantal disciplines is weer bijzonder gevarieerd: schilderkunst, beeldhouwkunst, glaskunst, keramiek, fotografie, grafiek, tekenkunst en installaties”, klinkt het bij organisator Joris Verbeeck. “Net zoals bij de vorige edities zullen deze kunstenaars weten te verrassen met hun karakteristieke oeuvre in een hedendaagse context. Er is gekozen om de kunstenaars vrij te laten in hun interpretatie van ‘jubileum’.” OpenAtelier vindt plaats op zaterdag 13 augustus van 14.00 tot 18.00 uur, zondag 14 en maandag 15 augustus van 11.00 tot 18.00 uur en zaterdag 20 en zondag 21 augustus van 11.00 tot 18.00 uur. Starten doe je best aan de cultuurzaal in de Bellestraat.