Tiende Sexy Summertime Festival is misschien ook laatste

Eppegem bij Zemst is dit weekend the place to be voor de kermis en dus ook voor de jaarlijkse dorpsfeesten. Vanavond en morgen zijn er optredens, bovendien vindt morgen ook de 44ste editie van de rommelmarkt plaats in de dorpskern van Eppegem. Met de opbrengsten wil de organisatie van 'Eppegem...