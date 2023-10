Tiener opgepakt voor gewapende overval Carrefour Liedekerke

De politiezone TARL heeft een verdachte opgepakt van de gewapende overval op de Carrefour Express in Liedekerke vorige week donderdag. Het gaat om een minderjarige uit Liedekerke. Hij is dit weekend verschenen voor de jeugdrechter die hem in een gesloten instelling plaatste.

De Carrefour aan het station in Liedekerke werd vorige donderdagochtend overvallen. Een dag later kon de politie al een verdachte oppakken. “Hij werd herkend door een politieambtenaar aan de hand van de kledij die hij droeg. Zijn broek en schoenen waren dezelfde als wat hij droeg tijdens de overval,” aldus Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde.

De verdachte is een tiener uit Liedekerke. Bij een huiszoeking zijn ook het groene masker en het luchtdrukpistool dat hij bij de overval gebruikte, gevonden. De politie onderzoekt of de verdachte mogelijk ook gelinkt kan worden aan de overval op een Kruidvatfiliaal, ook in Liedekerke. “Opvallend is dat beide zijn overvallen op een donderdagochtend. Dat zou een link kunnen zijn,” aldus Lievens.