Tiener rijdt inbreker aan: parket vervolgt voor poging tot moord

Zaterdagnacht vond een inbraak plaats in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Batenborg in Beersel. De dieven gingen nogal luidruchtig tewerk en wekten zo een aantal bewoners in de straat. Een van hen, een jongeman van 19, besloot de drie vluchtende inbrekers te achtervolgen met z’n auto. Volgens hem kwam het daarna tot een botsing tussen de vluchtwagen en zijn auto en raakte daarbij een van de daders gewond.

Maar het parket Halle-Vilvoorde ziet de feiten anders. Volgens het parket heeft de jonge Beerselnaar bewust een van de vluchtende inbrekers aangereden. De jongeman verklaarde in eerste instantie dat hij de dieven wilde doden, maar beweerde nadien dat hij in een paniekreactie op het gaspedaal duwde. De politie stelde ook vast dat hij een wapenstok bijhad en een mes. Hij is intussen voor de onderzoeksrechter geleid voor poging tot moord en verboden wapenbezit en daarna onder voorwaarden vrijgelaten. De drie inbrekers konden ontkomen.