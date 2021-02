Een tiental brandweermannen van de kazerne in Asse zitten preventief in quarantaine nadat drie collega’s positief hebben getest. De dringende hulp blijft verzekerd, minder dringende interventies worden tijdelijk overgenomen door andere kazernes.

Tiental brandweermannen in quarantaine na besmettingen in kazerne van Asse

De voorbije dagen testten drie brandweermannen positief op het coronavirus. Om een duidelijk beeld te krijgen op de situatie, worden ongeveer honderd werknemers in de kazerne getest. Een tiental brandweermannen die samengewerkt hebben met besmette collega’s, zitten preventief in quarantaine. De brandweervrijwilligers worden tijdelijk ook niet meer opgeroepen. Alle taken worden uitgevoerd door het beroepskorps. De dringende hulp bij branden of verkeersongevallen blijft verzekerd en ook de ambulance blijft operationeel. Minder dringende interventies worden door brandweermannen uit Lennik, Dilbeek of Opwijk uitgevoerd.