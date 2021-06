Tientallen oude industriesites in Vilvoorde vervuild met PFOS?

Tientallen oude industriesites in de stad Vilvoorde zijn mogelijk vervuild met PFOS. De stad kreeg vorige week een brief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers met daarin de vraag om alle mogelijke vervuilde terreinen in kaart te brengen. Op de lijst staan momenteel al 58 bedrijven. "Ik denk dat we aan de vooravond staan van heel wat kopzorgen", reageert burgemeester Hans Bonte.

Volgens burgemeester Hans Bonte is de kans op vervuiling met PFOS in Vilvoorde heel groot gezien het industriële verleden van de stad en het soort bedrijven die er actief waren. De chemische stoffen werden vroeger gebruikt door bijvoorbeeld verf- en lakproducenten. Bonte denkt onder meer aan het gebied rondom de kazerne van Peutie, maar ook de Renault-fabriek en de Akzo Nobel-site. "Het gaat om grote sites die pal in woonkernen liggen. Bepaalde sites zijn al herontwikkeld en dus bebouwd. Als je dan te horen krijgt dat ze mogelijk vervuild zijn met PFOS, moet je toch even gaan zitten", klinkt Bonte ongerust.

Tegen het einde van de maand moet Vilvoorde alle mogelijk vervuilde terreinen in kaart brengen. Die telt momenteel al 58 bedrijven, goed voor meer dan 200 percelen. "Tegen het einde van de maan moeten we inventaris opmaken op basis van de lijst die we doorkregen. Waren die bedrijven actief op de bewuste gronden? Of misschien ook op andere sites? Worden er geen sites over het hoofd gezien? Dat allemaal moeten we snel in kaart brengen", aldus Bonte.

PFOS staat voor perfluoroctaansulfonaten. Het zijn chemische stoffen om producten water-, vet- en vuilafstotend te maken. PFOS komt via de lucht of via het afvalwater in het milieu terecht. De mens neemt ze vooral op via drinkwater en voedsel en zijn schadelijk voor de gezondheid. De stof verhoogt onder meer de kans op cholesterol en een hoge bloeddruk, heeft een impact op het immuunsysteem en de vruchtbaarheid van vrouwen.