'Tijdelijke halte is om te lachen'

De buschauffeurs van De Lijn stoppen voorlopig niet meer onder het Noordstation. Al maanden klagen ze over onveilige en onhygiënische omstandigheden door de groep transmigranten die in het station verblijft. Gisteren verliep de dienstregeling chaotisch. De Lijn werkte daarom gisteren met de vakbonden een nieuwe regeling uit.

"De chauffeurs zijn op tijd ter plaatse en de reizigers vinden hun weg naar de tijdelijk halte," meldt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn. "Alles verloopt zoals gepland. Als er toch problemen zouden zijn, staan enkele ploegen klaar om de pendelaars te helpen."

Toch is niet iedereen even enthousiast over de nieuwe dienstregeling. "Vandaag ben ik aan het Noordplein geraakt, al dacht de buschauffeur dat het Rogierplein de eindhalte was in plaats van het Noordplein," zegt pendelaar Dirk Vandervelden uit Wemmel. "De tijdelijke halte aan het Noordplein is trouwens om te lachen. Ze ligt op nauwelijks een tiental meters van de oorspronkelijke halte. De bussen kunnen net zo goed tot onder het station rijden, mensen daar laten op- en afstappen en nadien doorrijden naar hun nieuwe wachtplek."