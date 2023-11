De Watergroep gaat een tijdelijke installatie bouwen om het drinkwater in Halle extra te zuiveren. Het voorbije jaar werden in de wijk Sint-Rochus, in Essenbeek en in Buizingen twee keer te hoge PFAS-waarden gemeten. Op termijn wil Vlaanderen naar de helft van de maximale waarde gaan die Europa vanaf 2026 oplegt en daarom bouwt De Watergroep ook een nieuwe installatie om die lagere normen structureel te halen.

Tijdelijke installatie moet water in Halle zuiverder maken: “Maar we denken ook op lange termijn”

Aan de Nijvelsesteenweg bouwt De Watergroep begin volgend jaar een installatie die het drinkwater extra moet zuiveren. Tegen 2026 verplicht Europa dat er in een liter drinkwater maximaal 100 nanogram PFAS zit. “Momenteel zitten we hier in Halle op een gehalte van 70 tot 80 nanogram, hoger dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. “De bedoeling is nu om hier een tijdelijke installatie te bouwen waar we dat water doorsturen en behandelen zodanig dat we dat water rond de 50 nanogram per liter kunnen krijgen.”

Die 50 nanogram is de nog strengere norm waar Vlaanderen naar streeft. Het water voor Halle en omstreken komt van het productiecentrum van Vivaqua in Ecaussines in Henegouwen. Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout uit Sint-Pieters-Leeuw vindt dat de partners van De Watergroep tekortschieten. “Het is een goede zaak dat Vlaanderen zelf de verantwoordelijkheid opneemt voor de gezondheid van de inwoners. Het is alleen een beetje wrang dat dit gebeurt omdat de andere partijen geen zin hebben om te investeren in de volksgezondheid van de inwoners. Dus in dat opzicht vind ik het echt wrang”, klinkt het.

Om het water voor Halle en omstreken structureel rond de Vlaamse normen te krijgen, bewandelt De Watergroep een andere piste. “Op langere termijn willen we het water laten aanvoeren vanop een andere plek”, zegt De Schepper. “Maar daar is bijvoorbeeld de aanleg van waterleidingen voor nodig. Dus duurt minstens twee jaar, daarom dus de tijdelijke installatie.”

Volgens Vivaqua is er geen reden tot paniek én voldoet het water, op alle meetplekken in Halle, aan de Europese normen. Het waterleidingbedrijf laat weten dat de verhoogde waarden in Halle alleenstaande gevallen zijn. Om tegemoet te komen aan de strengere Vlaamse normen, stelde Vivaqua voor om al het water door de actieve koolfilters van Ecaussinnes te laten stromen. Maar dat blijkt geen optie omdat het te veel kost.