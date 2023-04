Tijl uit Liedekerke wint reuzegrote paashaas van RINGtv

Een reuzegrote paashaas in chocolade. Dat is het prachtige geschenk dat de kijkers van RINGtv konden winnen als ze het correcte gewicht van die paashaas konden raden. Tijl uit Liedekerke deed dat het best en kreeg de gelukkige winnaar het bezoek van Vicky van de bakkerijafdeling van COOVI in Anderlecht, waar de paashaas werd gemaakt.