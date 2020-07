Toch nieuwe editie van Volkin'Ro

In heel wat gemeenten worden zomerfeesten geannuleerd, maar niet in Sint-Genesius-Rode. Want daar komt dan toch een editie van het familiefestival Volkin'Ro. Het festival komt er weliswaar in een andere vorm gegoten door de huidige coronacrisis.

Pop-up Volkin’Ro zal plaatsvinden op zaterdag 8 augustus 2020. "De organisatie had het moeilijk om vrede te nemen met zomaar een afgelasting van het festival. In eerste instantie leek dat de enige mogelijkheid, maar na lang nadenken en overwegen besloten zij om alsnog een pop-up editie van het festival te organiseren", zegt Manu Huylebroeck. "Het concept is licht gewijzigd, maar de bezoekers gaan nog steeds ten volle kunnen genieten van de sfeer die het festival zo typeert."

De binnenkoer van GC de Boesdaalhoeve zal worden omgetoverd tot een gezellig zomerterras. Er zullen tafels te reserveren zijn in bubbels van 4, 6 of 8 personen. "Een gemotiveerd team van Jeugdhuis Animoro zorgt voor vlotte bediening aan tafel, met het gekende aanbod van streekbieren. "Muziek wordt u aangeboden door Radio Volkin’Ro. Zij zenden live uit vanop het podium en draaien muziek uit de rijke geschiedenis van het festival", aldus Huylebroeck.

Verder komen enkele artiesten akoestisch optreden en wordt Volkin'Ro anno 2020 afgesloten met een streep comedy. "Reserveren kan via de website van GC de Boesdaalhoeve. Tafels kosten €40, €60 of €80. Dat geld krijg je ter plaatse terug in de vorm van drankbonnen", besluit Huylebroeck.

Foto: archief RINGtv