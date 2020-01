In Vilvoorde zijn de zoekacties naar de verdwenen Frederik Vanclooster dan toch hernomen. Gisteren werd nog gezegd dat de acties minstens tot dinsdag zouden worden opgeschort, maar vanmorgen werd de Zennebedding met een helikopter overgevlogen. Dat zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.

Vanmorgen vloog een helikopter van Vilvoorde naar het Zennegat in Mechelen. De brandweer van Brussel bood zich vanmorgen vrijwillig aan om het kanaal ook met hun boot nog eens te doorzoeken. Hoe lang er nog gezocht zal worden, blijft onduidelijk.

Frederik Vanclooster verdween op nieuwjaarsnacht tijdens een feestje in de Kruitfabriek, aan het kanaal in Vilvoorde. De voorbije drie dagen werd zowel aan land als in het kanaal intensief gezocht naar de jongeman, totnogtoe zonder resultaat.