Toegangsweg UZ Brussel valt buiten LEZ: "Voor niks nieuwe wagen gekocht"

De toegangsweg naar het UZ Brussel via de Dikke-Beuklaan valt niet langer onder de Brusselse lage-emissiezone (LEZ. Daar zijn patiënten uit de Rand die het ziekenhuis met een oude wagen bezoeken blij om. Alleen hebben velen hun oude dieselwagen inmiddels vervangen. Eén van hen is Paul Van Den Eynde.

Voormalig schepen Paul Van Den Eynde (79) uit Merchtem stelde zich in 2018 niet meer verkiesbaar, maar is sindsdien actief als vrijwilliger bij de mindermobielencentrale (MMC) van Merchtem. “Ik vervoer Merchtemnaren naar de ziekenhuizen in Asse, Dendermonde, Aalst en het UZ Jette.

Nieuwe wagen

Even zag het ernaar uit dat Van Den Eynde zijn vrijwilligerswerk moest stopzetten. “Er werd een LEZ aan het UZ Jette ingevoerd en ik mocht er niet meer door”, vertelt hij. “Ik ken vele mensen uit Merchtem die daarom besloten om niet langer naar het UZ te rijden, maar te kiezen voor een ander ziekenhuis. Maar ik besloot om een nieuwe wagen te kopen. Opnieuw een Volvo voor 35.000 euro.

”Maar nu blijkt dus dat hij zijn auto helemaal niet had moeten vervangen. De toegangsweg naar het UZ Jette valt immers sinds één maand niet meer onder de LEZ. “Ik had met mijn oude Volvo nog heel mijn leven kunnen rijden”, zucht Paul. “Het is sneu dat ik hem heb weggedaan en zo’n grote investering heb gedaan. Zo’n LEZ-zone, dat is toch écht wel pesten op de wegen. Zeker als je daardoor niet meer naar het ziekenhuis kan rijden. Maar dat is nu dus opgelost en daar ben ik wel blij om. Mensen moeten als ze naar het UZ willen rijden met een oudere wagen, wel via dezelfde weg heen en weer rijden, dus geen lus richting Brussel maken.

Warme oproep

Zijn investering zal Paul niet terugverdienen. “De mindermobielencentrale is echt vrijwilligerswerk”, gaat hij verder. “Ik krijg 0,37 euro per kilometer en een kleine vergoeding voor het wachten in het ziekenhuis. Rijk word je er niet van, maar ik wil zo vooral iets terugdoen voor de Merchtemnaren. Bij deze zou ik ook een warme oproep willen doen: momenteel zijn er veel meer vragen bij de MMC dan de vrijwilligers aankunnen. Er zijn echt meer mensen nodig die willen meehelpen.”