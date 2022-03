Toekomst Halse Mariaprocessie is bedreigd

Net als in 2020 is er ook dit jaar geen Mariaprocessie in Halle. Corona is opnieuw de boosdoener voor het grootse evenement met historische kostuums. En het is zelfs onduidelijk of de Mariaprocessie nog wel een toekomst heeft. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De laatste jaren hebben de organisatoren van de Halse Mariaprocessie steevast moeite om genoeg vrijwilligers te vinden. De processie, die al zo’n 700 jaar uitgaat in Halle, vraagt heel wat voorbereiding en helpende handen. En die helpende handen zijn almaar moeilijker te vinden. Zo is het Broederschap van de Onze-Lieve-Vrouw van Halle, dat de Mariaprocessie organiseert, al vijf jaar lang op zoek naar nieuwe kledijverantwoordelijken voor het kostumeren van de figuranten. Zij zijn cruciaal voor de organisatie van de Mariaprocessie. “Zelf moeten ze niet per se kunnen naaien”, klinkt het bij het Broederschap. “Het is vooral een belangrijke coördinerende rol. Als we niet snel nieuwe mensen vinden, dan bestaat de kans dat dit stuk Halse erfgoed verdwijnt…” Wie zich geroepen voelt, kan terecht op het nummer 02 360.11.89. of via mail naar info@mariaprocessie.be.