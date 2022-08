Toekomst zaal Familia in Gooik verzekerd: “Het warme nest moest blijven”

Parochiezaal Familia in Gooik krijgt een tweede leven. Lange tijd was de toekomst van de zaal onzeker. Zaalverantwoordelijke Hans Heremans gaf vorige zomer al aan de fakkel te willen doorgeven, maar de zoektocht naar een opvolger verliep bijzonder moeizaam. Die is er nu eindelijk toch. Een team van vrijwilligers zal zich over de zaal ontfermen, waaronder voormalig burgemeester Michel Doomst en leden uit het verenigingsleven.

Parochiezaal Familia in Gooik is sinds eind jaren ’70 de locatie voor eetfestijnen, fuiven, familiefeesten en andere evenementen. Maar die rijke geschiedenis dreigde geen vervolg meer te krijgen nadat zaalverantwoordelijke Hans Heremans aangaf de fakkel te willen doorgeven. “De Familia is voor ons altijd een warm nest geweest in het centrum van de gemeente. Gelukkig hebben we een team gevonden die vonden dat de plek waar velen onder ons een lief hebben gevonden, niet verloren mocht gaan. De zaal is een deel van de ziel van Gooik”, zegt voormalig burgemeester van Gooik Michel Doomst.

Een tiental vrijwilligers gaat de werking van de parochiezaal verzekeren, waaronder ook Doomst zelf. “Alleen zou ik die verantwoordelijkheid niet op mij hebben genomen, maar het doet mij enorm veel plezier dat sterke figuren uit het Gooikse verenigingsleven er mee hun schouders onder zetten. Chiro en scouts, Ferm, OKRA, jong en oud doen mee. Vanaf 1 september blaast het nieuwe team parochiezaal Familia nieuw leven in”, zegt Doomst.

Er komt een dagelijks bestuur en een rotatie van weekverantwoordelijken. “Zo blijft het voor de vrijwilligers behapbaar. Door de samenwerking tussen verenigingen hopen we dat hier heel wat activiteiten zullen doorgaan. De lokalen van de Chiro liggen vlakbij, net als het woonzorgcentrum. Er komt een nieuwe school achter de zaal en iets verderop een nieuw jeugdhuis. Parochiezaal Familia moet mee die vernieuwde dynamiek verzekeren”, besluit Doomst.