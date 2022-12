"Toekomstplan voor Makro-sites nodig"

Er is een toekomstplan nodig voor de sites van Makro in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw. Dat vindt Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) uit Leeuw. “Ofwel laten we deze megasites verkommeren, of kijken we hoe ze aan dumpingprijzen verpatst worden. Ofwel grijpen we het einde van het Makro-tijdperk aan om nieuwe kansen te geven aan kwaliteitsvol ondernemen in de Vlaamse Rand,” aldus Tiebout. Hij wil zo snel mogelijk aan tafel met alle betrokken partijen.

Vandaag valt het doek over winkelketen Makro. Ook de twee vestigingen in onze regio sluiten vanmiddag onherroepelijk de deuren. In Machelen en Sint-Pieters-Leeuw blijven niet alleen heel wat personeelsleden verweesd achter, maar ook twee grote sites. “Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) gaf al aan dat de VDAB een opleidingsaanbod en 60 uur outplacement aanbiedt aan het personeel van Makro,” stelt Tiebout, “maar voor de bedrijventerreinen is er momenteel nog geen enkel scenario bekend.”

Tiebout wil dat er snel een toekomstplan komt voor de sites in Machelen en Leeuw en dat er actief gezocht wordt naar goede nieuwe mogelijkheden voor de locaties. Hij vreest anders scenario’s zoals langdurige leegstand of een verkoop aan dumpingprijzen. Alle betrokken partijen, zoals de provincie, de lokale besturen, de Vlaamse overheid, VOKA en Unizo wil hij rond de tafel brengen. “Als we dit goed aanpakken, kan de Vlaamse Rand hier sterker uitkomen,” meent Tiebout. “Op de Makro-sites in Machelen en Leeuw liggen mooie kansen om onze schaarse ruimte beter te benutten, om meer lokale jobs te creëren en om in te zetten op duurzaamheid.” Tiebout hoopt ook op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen, zodat er snel een doorstart kan komen op beide sites.

Foto: Emy Elleboog