Toeristisch seizoen start in provinciedomein, maar enkele attracties blijven gesloten

Op 1 april is het toeristisch seizoen in het provinciedomein van Huizingen gestart. Sinds die dag zijn de attracties opnieuw open en is de toegang tot het domein opnieuw betalend. Al blijven enkele attracties door de coronamaatregelen voorlopig nog dicht.

Wie deze paasvakantie een leuke uitstap zoekt, kan misschien eens naar het provinciedomein in Huizingen. Daar zijn de attracties opnieuw open, of toch enkele. Zo kan je nog niet op de vijver waterfietsen of bootje varen. Ook het treintje rijdt momenteel nog niet uit, omdat het niet coronaproof kan verlopen. “Ondertussen kan je wel andere troeven ontdekken: de verschillende wandelroutes, de speeltuinen, ons mooie bos, het dierenpark, de ligweides en onze authentieke rotstuin”, laat het provinciedomein weten.

Ook het openluchtzwembad blijft nog zeker een maandje dicht. De minigolf en minicars zijn dan weer wel open. Bij de minigolf is er tussen elke hole een bordje gezet waar je moet wachten totdat spelers voor jou naar de volgende hole gaan. “Ook bij de minicars is er ‘een wachtspot’ waar je je oogappel langs het parcours kan volgen. Betalen doe je bij de attractiemedewerker, zoveel mogelijk met bancontact”, aldus het provinciedomein.

Sinds 1 april is het provinciedomein ook opnieuw betalend. De intussen gekende maatregelen blijven uiteraard gelden. "Het dragen van een mondmasker is verplicht in de wachtrijen, aan de speeltuin, in de sanitaire ruimtes en wanneer je de anderhalve meter afstand tot anderen niet kan bewaren”, besluit het provinciedomein.