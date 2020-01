Tombekenaren steken geld op zak dankzij Keizer Karel

Dankzij Keizer Karel zijn de gezinnen in Tombeek, een gehucht van Overijse, vandaag 4 euro rijker. De gezinshoofden van Tombeek mochten die som vanochtend komen ontvangen in café Oud Sint-Elooi.

Voor de verklaring van de zogenoemde ‘Trek van Tombeek’ moeten we flink terug in de tijd. In 1531 zou Keizer Karel zich met zijn koets vastgereden hebben in de moerassen van Tombeek-Heide. De inwoners kwamen hem spontaan te hulp en hielpen hem weer op het droge. Als dank schonk Keizer Karel de Tombekenaren een stuk land. Sindsdien krijgen alle gezinshoofden elk jaar een deel van de rente op de opbrengst van de verkoop op die lap grond.

Vanochtend mochten de gezinshoofden van Tombeek hun 4 euro rente komen ontvangen in café Oud Sint-Elooi. Dat gebeurde na een kleine toneelopvoering van de kinderen van de plaatselijke school. De uitbetaling vindt afwisselend plaats in de twee herbergen die Tombeek nog rijk is. Het ene jaar in De Welkom, het andere in Oud Sint-Elooi. Maar mogelijk was het vanochtend de laatste keer dat de Trek plaatshad in Oud Sint-Elooi. Het café staat namelijk na meer dan 100 jaar te koop.

Meer hierover maandag in ons nieuws.