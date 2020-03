Tot 50 maanden cel voor Dilbeekse cannabiskwekers

De Brusselse correctionele rechtbank heeft acht mensen die betrokken waren bij de kweek van cannabis in Dilbeek veroordeeld tot celstraffen tussen 1 jaar en 50 maanden. De bende onderhield een grootschalige cannabisplantage in een handelspand waar zo’n tweeduizend planten werden gekweekt.

De politie voerde begin 2019 een onderzoek naar de teelt van cannabis in Dilbeek. Op 21 mei 2019 gingen speurders over tot verschillende huiszoekingen. In een handelspand in de Brusselstraat trof de politie vier kweekkamers aan, waar in totaal bijna tweeduizenden cannabisplanten werden geteeld. Bij de actie werden tien verdachten opgepakt, die zich vorige maand moesten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Het parket eiste zeven jaar cel tegen de hoofdbeklaagde, die eerder al een veroordeling had opgelopen. Hij werd vandaag veroordeeld tot 50 maanden cel. De eigenaar van het handelspand kreeg 40 maanden cel, omdat hij volgens de rechtbank goed op de hoogte was van de illegale activiteiten in het gebouw.

Zes personen die betrokken waren bij het onderhoud van de cannabisplantage en de kweek werden veroordeeld tot straffen gaande van 1 jaar tot 40 maanden cel. Twee andere beklaagden werden vrijgesproken. Naast de celstraffen verklaarde de rechtbank ook nog het geld verbeurd dat de bende zou hebben opgestreken met de kweek van de cannabisplantage, goed voor 280.000 euro.