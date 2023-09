Tot 6 jaar cel voor grootschalige oplichting rond Affligembrouwerij in Opwijk

Op het proces over de grootschalige oplichting rond de Affligembrouwerij in Opwijk heeft de Brusselse correctionele rechtbank zware straffen uitgesproken. Zo werd meester-oplichter Hans Velle veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 6 jaar mét onmiddellijke aanhouding. Biertelg Leo De Smedt kreeg 30 maanden cel opgelegd. Ze moeten hun slachtoffers ook meer dan anderhalf miljoen euro schadevergoeding betalen.

Beklaagde Leo De Smedt is alles behalve een onbekende in en rond Opwijk. De zestiger is een telg van de brouwersfamilie uit de gemeente die rond de eeuwwisseling de Affligembrouwerij waar het gelijknamige bier werd gebrouwen, had verkocht aan het Nederlandse Heineken. In 2013 verkondigde Leo De Smedt aan iedereen die het wilde horen dat hij de brouwerij van zijn voorvaderen wilde terugkopen.

Hij klopte bij tientallen mensen en overtuigde uiteindelijk 23 van hen, meestal familieleden, om hem in totaal 3,2 miljoen euro euro te overhandigen. “Hij heeft grote sommen geld ontleend onder het valse voorwendsel dat hij de brouwerij wilde opkopen”, klonk het tijdens het proces bij het parket van Halle-Vilvoorde. "Hij misbruikte de goeie reputatie van zijn familienaam en beloofde iedereen dat ze binnen de drie maanden hun geld zouden terugkrijgen met vijf procent intrest. Hij liet alles ook vastleggen op papier, waardoor hij heel betrouwbaar overkwam.”

Op het einde van de rit bleken de slachtoffers te zijn opgelicht. Er waren nooit onderhandelingen opgestart met de eigenaars van de brouwerij en het geld bleek spoorloos te zijn. Uit het onderzoek bleek dat De Smedt samenwerkte met de beruchte meester-oplichter Hans Velle, die in het verleden al meermaals werd veroordeeld in gelijkaardige zaken.

Straffen

De rechtbank veroordeelde de 70-jarige Leo De Smedt woensdag tot 30 maanden cel en een geldboete van 800 euro. Velle kreeg meer dan het dubbele van die straf en moet zes jaar naar de gevangenis. Hij was zelf niet aanwezig op het proces en de rechtbank beval dan ook zijn onmiddellijke aanhouding wegens recidive- en onttrekkingsgevaar.

De rechtbank kende elf burgerlijke partijen alvast een schadevergoeding toe van in totaal meer dan 1,5 miljoen euro, maar voor een deel van de slachtoffers werd er nog definitieve uitspraak gedaan over hun schadeclaim