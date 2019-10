Tot 8 jaar cel voor bende mensensmokkelaars

Vier leden van een Indische bende krijgen tot 8 jaar cel voor mensensmokkel. De vier smokkelden zo’n honderd slachtoffers via de snelwegparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden naar het Verenigd Koninkrijk. Verder legde de correctionele rechtbank hen ook fikse geldboetes op uit met een bijkomende verbeurdverklaring.

De hoofdverdachte had op zijn proces verklaard dat hij destijds zelf naar Engeland had proberen te reizen, maar dat hij na een mislukte poging als mensensmokkelaar aan de slag was gegaan vlak nadat de politie een andere bende had opgerold. Volgens de rechtbank maken hij en zijn drie kompanen deel uit van een criminele organisatie die tot 5.000 Britse pond aanrekende per slachtoffer om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.

De bende ronselde hun slachtoffers in Frankrijk en liet hen naar Brussel reizen. Vervolgens moesten ze met de tram naar Dilbeek rijden, om van daaruit te voet naar de snelwegparking langs de E40 te wandelen. ’s Nachts werden ze door de smokkelaars ingeladen op vrachtwagens.

De vier beklaagden werden veroordeeld tot straffen tussen 4 en 8 jaar cel en kregen boetes opgelegd van 288.000 tot 760.000 euro, waarvan het grootste deel met uitstel. Daarenboven sprak de rechtbank ook nog een verbeurdverklaring uit voor elk van de beklaagden, gaande van 3.267 tot 13.000 euro.