Tot acht jaar cel voor internationale drugstrafiek via Brucargo

Op het proces tegen vier criminele organisaties die bijna zes jaar drugs smokkelden via Brucargo heeft de rechtbank straffen uitgesproken tot acht jaar cel. Spilfiguur in de zaak is de zaakvoerder van een fruitbedrijf dat actief was op de vrachtafdeling van Brussels Airport. Hij liet zijn bedrijf gebruiken door de drugsbendes. In het totaal stonden 23 beklaagden terecht. Vijf van hen zijn vrijgesproken.