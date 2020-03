Traiteur Ronny ziet vraag naar warme maaltijden stijgen

Ook al beleven we een lockdown, toch zijn er een aantal bedrijven die moeten blijven draaien. Zo ook traiteur Ronny uit Affligem. Die levert warme maaltijden aan onder andere rusthuizen, kinderdagverblijven en OCMW-instellingen. Maar door de coronacrisis krijgen ze meer en meer aanvragen van particulieren. Voor de medewerkers zijn het lange dagen in uitzonderlijke omstandigheden.

Zo'n 3.500 maaltijen brengt Traiteir Ronny elke dag aan de man dezer dagen. Om 5 uur 's ochtends beginnen de koks de maaltijden te bereiden en om 10u30 rijdt de eerste wagen al op weg met een warme maaltijd naar een klant. Door de maatregelen tegen corona zitten oudere mensen vaak in een isolement en bestellen ze vaker een warme maaltijd.

“Wij krijgen enorm veel aanvragen van particulieren. Het gaat vaak over bezorgde mensen die dagelijks een warme maaltijd willen voor hun ouders”, zegt Nathalie Heyman van Traiteur Ronny. “Wij zorgen daar dan ook voor. In deze moeilijke periode is daar nood aan, dus staan we paraat.”

Het bedrijf beleeft dus drukke tijden, zeker omdat het ook een aantal zieken moet opvangen. “We hebben nog geen coronazieken in het bedrijf, maar kampen wel met een heleboel afwezigen. We hebben ook maatregelen getroffen. Het personeel draagt beschermende kledij, mondmaskers en mag niet meer binnen in huis eten leveren. We bellen aan en de maaltijden worden aan de deur gezet”, besluit Heyman.