Trajectcontrole Ninoofsesteenweg werkt nog altijd niet

In juni vorig jaar werd de trajectcontrole langs de Ninoofsesteenweg geactiveerd. Aanvankelijk symbolisch, want het systeem moest nog gehomologeerd worden. Er werd toen verwacht dat de trajectcontrole maximaal een paar maanden later echt in werking zou zijn. Nu blijkt dat dit nog steeds niet zo is. Volgens de politie van Dilbeek is er een probleem met het doorsturen van de cameragegevens.

In Het Nieuwsblad klinkt de politie wel hoopvol: “er zou een doorbraak zijn, waardoor we hopen dat de trajectcontrole eind volgende week in werking gesteld kan worden.”