Transmigranten op parking Peutie: Bonte wil politie vorderen

Nadat eerder deze week in de vroege ochtend 9 transmigranten uit een vrachtwagen sprongen op de snelwegparking in Peutie (Vilvoorde) is voor burgemeester Bonte de maat vol. Hij verwijt de Vlaamse overheid dat de parking nog steeds niet beveiligd werd.

Dinsdag werden 9 transmigranten opgepakt op de snelwegparking in Peutie. Ze zaten verscholen in een vrachtwagen die vermoedelijk uit de haven van Antwerpen kwam en wilden via een andere vrachtwagen de oversteek maken naar Calais. Geen verrassing, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a) aan RINGtv. ‘Wie deze problematiek ook maar een beetje volgt, weet dat dit er zat aan te komen. De Vlaamse overheid heeft meer dan een jaar geleden beloofd de parking te beveiligen met extra hekwerk en cameratoezicht. Er is nog niets gebeurd. Zolang dat zo blijft, is de parking van Peutie een logische optie voor mensen die met deze activiteiten bezig zijn.”

Bonte wil de parking vooralsnog niet sluiten. “Dat is een echte noodmaatregel, die alleen maar extra problemen veroorzaakt. Voor de parkerende vrachtwagens, qua sluipverkeer, transmigratie die elders opduikt… Ik overweeg eerder federale politie op te vorderen om toezicht te houden op de parking, zolang die niet naar behoren beveiligd wordt.”

Nog volgens Bonte zou Vlaams minister voor infrastructuur Ben Weyts (N-VA) aangekondigd hebben dat het hek rond de parking in Peutie vanaf half augustus wordt geplaatst.

Van de 9 opgepakte transmigranten werden er 7 naar een gesloten opvangcentrum gebracht. Twee anderen ‘kregen het bevel het grondgebied te verlaten.’