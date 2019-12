Treinramp Buizingen: Brussels parket wil zwaardere straf voor Infrabel

Infrabel en NMBS werden op het proces rond de treinramp veroordeeld tot een geldboete van elk 550.000 euro. Infrabel kreeg de helft van dat bedrag wel met uitstel. Beiden zouden nalatig geweest zijn rond de veiligheidsvoorschriften op en rond het spoor. Het Brusselse parket tekent nu beroep aan tegen die uitspraak.

"Ingevolge het hoger beroep aangetekend door Infrabel, heeft het parket in dit stadium beslist om enkel tegen Infrabel hoger beroep aan te tekenen, zodat de rechtbank een hogere straf kan uitspreken tegens Infrabel”, zegt woordvoerster Willemien Baert.

Vorige week ging Infrabel in beroep tegen de uitspraak. Volgens Infrabel stonden er in het vonnis zaken die bijna onmogelijk zijn om uit te voeren. "Zo zouden er bijvoorbeeld, om dit vonnis te kunnen uitvoeren, nog slechts 400 treinen per dag door de Brusselse Noord-Zuidverbinding kunnen rijden, in plaats van 1.200 vandaag", aldus Infrabel.

De eisen zetten volgens Infrabel het volledige spoornet in België op de helling. "We willen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen en het betekent ook niet dat we geen respect zouden hebben voor de slachtoffers. De beroepsprocedure heeft geen enkel gevolg voor de schadevergoedingen van de slachtoffers", besluit Infrabel.