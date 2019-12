Treinramp Buizingen: "Opeenstapeling van fouten, NMBS en Infrabel grote schuldigen"

De politierechtbank in Brussel vindt de treinramp van Buizingen, nu bijna tien jaar geleden, in zijn vonnis een opeenstapeling van fouten. "De treinbestuurder reed door het rood, maar hij kan nooit de enige garantie op veiligheid zijn. De grootste fouten liggen bij NMBS en Infrabel", oordeelt de politierechtbank. De NMBS krijgt een boete van 550.000 euro. Infrabel krijgt dezelfde geldboete, maar voor de helft met uitstel. Ook de treinbestuuder is schuldig bevonden, maar krijgt geen straf.

Met de uitspraak valt het doek over het proces van één van de grootste treinrampen in de Belgische geschiedenis. Vlakbij het station van Buizingen botsten op 15 februari 2010 twee treinen. 19 mensen lieten toen het leven, meer dan 300 mensen raakten gewond. De treinbestuurder van één van de treinen wordt vandaag veroordeeld omdat hij door een rood licht reed en zo de treinramp zou heeft veroorzaakt.

Maar de rechter wijst vooral Infrabel en NMBS met vinger. Zij worden beiden veroordeeld tot zware geldboetes voor nalatigheid. Infrabel omdat het nalatig geweest is met betrekking tot de veiligheid van de spoorinfrastructuur en de NMBS omdat het met treinen reed die niet de nodige veiligheidssystemen aan boord hadden. Ook de treinbestuurder is schuldig bevonden, maar hij wordt beschouwd als de 'laatste schakel in de ketting' en krijgt daarom geen straf.

Het onderzoek naar de treinramp sleepte door allerlei omstandigheden jaren aan. Het zou in totaal meer dan acht jaar duren totdat het tot een proces zou komen. Dat startte in juni 2018 voor de politierechtbank in Halle. Nadat de beklaagde treinbestuurder een taalwijziging verkreeg, verhuisde het proces naar de politierechtbank van Brussel. Die heeft nu dus de straffen uitgesproken.