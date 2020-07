Triageposten Merchtem en Lennik verhuizen

De triagepost in de sporthal van Merchtem verhuist naar een pand van de gemeente in de Dendermondestraat. De sporthal werd grondig ontsmet en kan nu weer gebruikt worden om te sporten.

Om het coronavirus geen kans te geven, ging de sporthal veertien dagen dicht. Daarna werd alles grondig gepoetst en gedesinfecteerd. De kleedkamers zijn voorlopig nog niet in gebruik, er is een circulatieplan en natuurlijk zijn er de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, maar mensen kunnen weer sporten. De Noodpost Corona verhuist naar een pand tegenover de sporthal. In die triagepost kunnen mensen met symptomen uit Merchtem, Opwijk, Asse en Groot-Bijgaarden terecht. Wel enkel na afspraak.

Ook het triagecentrum in de sporthal van Lennik is gesloten. Tijdens de zomermaanden kan je wel terecht op de Oude Tramsite aan de Ninoofsesteenweg in Eizeringen. Daar zullen wel enkel testen worden afgenomen, maar geen arts aanwezig zijn om patiënten te onderzoeken. Net als in de sporthal zullen mensen ook alleen naar de Oude Tramsite kunnen gaan nadat ze werden dooverwezen door hun huisarts.