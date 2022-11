Tuinberging naast appartementsblok in brand gestoken: “Jullie beseffen zeker niet hoe gevaarlijk dit is?”

Aan het Eggenpad in Houtem bij Vilvoorde is zondagnacht een tuinberging in vlammen opgegaan. Even dreigde zelfs overslag naar een naastgelegen appartementsgebouw. De brand blijkt aangestoken.

De brand ontstond rond middernacht aan een reeks bergruimtes van de bewoners van een naastliggend appartementsgebouw in de wijk van Houtem. “Een aantal personen hebben nog gepoogd de brand te blussen, maar slaagden daar niet in”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen). “Door de stevige wind is het vuur snel uitgebreid en het tuinhuis is volledig uitgebrand. Uit voorzorg werd aan de inwoners van het naastgelegen appartementsgebouw gevraagd om even de woning te verlaten. Door de wind dreigde de brand immers over te slaan op het gebouw.”

Niemand raakte gewond. Omdat de oorzaak niet meteen duidelijk was, heeft het parket een branddeskundige aangesteld. Deze kwam tot het besluit dat de brand opzettelijk werd aangestoken. De dochter van de eigenaar wijst naar hangjongeren. “Jullie beseffen zeker niet hoe gevaarlijk dit is?”, klinkt het woedend. De politie onderzoekt de zaak.